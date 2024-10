Análise: Corinthians mostra força ofensiva contra Athletico-PR, mas precisa ser mais equilibrado

O time teve um começo de jogo muito forte e conseguiu dois gols nos primeiros 20 minutos de partida, com Matheuzinho em chute de fora da área e Cacá em cobrança de escanteio. E mesmo com o cenário todo a favor, com a torcida pulsante e o adversário fragilizado, o Corinthians levou o empate em um intervalo de menos de 10 minutos. Nikão e Erick foram às redes.

Como já havia acontecido contra Flamengo e Internacional, o time se mostrou vulnerável no esquema implementado por Ramón. Com as laterais mais expostas e meio-campistas perdidos na marcação, a equipe foi desmoronando na reta final do primeiro tempo e poderia ir para o intervalo até perdendo.

Logicamente, além das questões táticas, que também englobam os méritos do time comandado por Lucho, vale ressaltar o crônico problema de desconcentração do Corinthians. A falta de foco do time ao longo dos 90 minutos já custou pontos e quase uma eliminação de Sul-Americana ao Timão.

No segundo tempo, Ramón faz uma alteração que melhora o time. Com a entrada de Romero na vaga de Breno Bidon, a equipe passou para o 4-2-3-1. Yuri Alberto foi deslocado para a esquerda, Memphis avançou para a zona do 9, Ángel caiu pela direita e Garro seguiu como o responsável pela armação da equipe.

Com o novo esquema, o Corinthians passou a fechar melhor as laterais do campo, especialmente com Romero pela direita. Assim, o time estancou os buracos cedidos no primeiro tempo e trouxe o mínimo de paz para a meta de Hugo Souza.

No ataque, o volume seguiu alto. Para melhorar, o gol de Memphis fez o Athletico se abrir e ceder campo para os contragolpes em velocidade do Timão. Yuri Alberto foi o principal beneficiado com esse cenário e conseguiu boas escapadas pela direita, como no gol de Garro. Depois, o próprio camisa 9 deixou o dele em linda jogada trabalhada no setor ofensivo.