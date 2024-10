Zubeldía explica mudanças no time contra o Vasco: "Senti que tínhamos que trocar"

O fato de o São Paulo ter sido eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores nas quartas de final tem permitido à comissão técnica observar melhor os jogadores do elenco, uma vez que todos vêm tendo mais tempo para trabalhar entre os jogos do Campeonato Brasileiro. Assim, Zubeldía tem tido mais facilidade para promover algumas alterações na escalação.

"Não há um motivo pontual, claro que sentíamos que os que não jogaram mereciam oportunidades, e o que acontece agora é que nas últimas semanas, nos últimos dois meses, se incrementa uma competição interna, porque haverá mais treinamentos e podemos avaliar melhor o nível dos jogadores. Quando você joga a cada três dias, é muito difícil avaliar o rendimento dos jogadores. Agora, com os treinamentos, a competição interna aumenta", prosseguiu.

Com a vitória sobre o Vasco, o São Paulo foi a 50 pontos e colou de vez no G4 do Campeonato Brasileiro, grupo que garante vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores, principal objetivo do clube nesta reta final de temporada.

"Temos 50 pontos. Quero destacar o rendimento do time, que foi bom. Está fazendo um bom Brasileirão, com um objetivo de se classificar para Libertadores. Em comparação com o ano 2023, no Brasileirão, a essa altura, temos 11 pontos a mais que no ano passado. É uma boa notícia para o São Paulo. Ter 11 pontos a mais a essa altura do que em 2023 é uma boa notícia. Sinal de que todos estão fazendo um bom trabalho. Mostra uma melhoria. Está claro que falta muito, mas temos que seguir trabalhando, competindo internamente, para depois tentar ganhar jogos", concluiu o treinador são-paulino.