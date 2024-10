Wellington Rato completa 100 jogos com a camisa do São Paulo; confira os números

Com dois gols de Lucas e um de Luciano, o São Paulo derrotou o Vasco e permaneceu na 5ª posição, com 50 pontos conquistados, apenas um atrás do Flamengo, primeiro time dentro do G4, mas que ainda tem dois jogos a menos em relação ao Tricolor.

A equipe de Luis Zubeldía volta a campo no dia 26 de outubro, sábado, às 21 horas (de Brasília), quando visita o Criciúma, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Heriberto Hulse. A equipe catarinense tem 35 pontos e ocupa a 12ª posição.