Vasco se reapresenta após derrota e inicia treinos para enfrentar o Atlético-MG pela Copa do Brasil

Menos de um dia após a derrota por 3 a 0 diante do São Paulo, pela 30ª rodada do Brasileirão, o elenco do Vasco já se reapresentou e iniciou as atividades para seu próximo compromisso. Neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, o Cruzmaltino enfrenta o Atlético-MG pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O Vasco da Gama foi derrotado na partida de ida, de virada, por 2 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Desse modo, para passar sem depender das penalidades máximas, os cariocas precisam vencer por dois ou mais gols de diferença. Em caso de igualdade no agregado, a decisão irá aos pênaltis.

Na atividade desta quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa, os jogadores titulares e com mais minutagem no jogo diante do São Paulo realizaram uma atividade regenerativa na parte interna.