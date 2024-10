Torcedores do Corinthians projetam jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil: "É guerra!"

Apesar do recado da Fiel Torcida, a comissão técnica reforçou que a prioridade do elencos segue sendo se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

"Entendemos o torcedor, mas hoje era o jogo mais importante, precisávamos dar uma resposta. Clássico são guerras, vamos ver como vamos administrar o grupo. Estamos contentes pela virada, no Brasileiro é difícil passar por um jogo desse e agora vamos pensar no domingo", disse o auxiliar Emiliano Díaz.

O Corinthians começou a partida contra o Athletico-PR com tudo, com gols de Matheuzinho e Cacá antes dos 20 minutos iniciais. Porém, após queda de concentração dos jogadores, o Furacão empatou com tentos de Nikão e Erick.

Na segunda etapa, o Timão deu a volta por cima e sacramentou o triunfo. Memphis marcou bonito gol de falta, seguido por tentos de Garro e Yuri Alberto, para delírio dos quase 45 mil corintianos presentes na Arena.

Contra o Flamengo, o Corinthians precisa reverter o placar negativo do Maracanã. A bola rola no domingo, às 16 horas (de Brasília), novamente na Neo Química Arena.