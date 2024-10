Santos treina em Chapecó após derrota na Série B e conta com retornos para pegar o Ceará

Elenco alvinegro treinou em Chapecó, nesta manhã, antes de retornar a Santos. ???? pic.twitter.com/eBNwr2WStM

? Santos FC (@SantosFC) October 17, 2024

O próximo compromisso do time na Segunda Divisão é diante do Ceará. E o técnico Fábio Carille conta com retornos importantes no Peixe. O zagueiro Gil, o lateral esquerdo Escobar e o volante Diego Pituca, suspensos no jogo contra a Chapecoense, ficam à disposição do treinador.

O plantel alvinegro volta a Santos no período da tarde desta quinta-feira e inicia a preparação para a partida contra o Vovô nesta sexta, no CT Rei Pelé, já com o grupo completo.

O embate entre Santos e Ceará está marcado para a próxima terça-feira, na Vila Viva Sorte, válido pela 33ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

Apesar da derrota para a Chape na última quarta-feira, o Peixe ainda é o líder da competição, com 56 pontos. O time, no entanto, pode perder a ponta da tabela ainda nesta rodada. Para isso, basta que o Novorizontino vença o Mirassol, neste sábado.