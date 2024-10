Santos abre venda de ingressos para jogo contra o Ceará; veja preços e como comprar

O Santos iniciou, nesta quinta-feira, a venda de ingressos para o jogo contra o Ceará, válido pela 33ª rodada da Série B. A partida está agendada para a próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), na Vila Viva Sorte.

A comercialização foi aberta às 10h, com prioridade para os sócios-torcedores do time. A venda irá ocorrer de acordo com os planos do programa Sócio Rei (Black, Gold e Silver).

Já a venda para o público geral abre nesta sexta-feira, a partir das 10h da manhã. Os valores dos bilhetes giram entre R$ 80 e R$ 160. A torcida pode adquirir sua entrada através do site sociorei.com.