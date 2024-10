Reforçado por convocados, Palmeiras faz treino tático para enfrentar o Juventude

Na manhã desta quinta-feira, o Palmeiras intensificou a preparação para o duelo contra o Juventude, na Academia de Futebol. O técnico Abel Ferreira comandou uma atividade técnica, com ênfases táticas, como saídas de bola, marcações, construções e jogadas específicas.

O time contou com os retornos do goleiro Weverton, do zagueiro Gustavo Gómez e do meio-campista Richard Ríos, que estavam à serviço das seleções do Brasil, Paraguai e Colômbia, respectivamente, para disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo, na data Fifa.

Weverton, que não saiu do banco de reservas nos compromissos contra Chile e Peru, foi a campo com os demais atletas e trabalhou junto do elenco. Enquanto Gustavo Gómez e Richard Ríos, que foram utilizados em suas seleções, realizaram recovery na parte interna do centro de excelência. Os três estão, portanto, à disposição de Abel para o jogo contra o Juventude.