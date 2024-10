Praia Clube abre a Superliga feminina de vôlei com vitória em casa

O Dentil/Praia Clube venceu na abertura da edição 2024/25 da Superliga feminina de vôlei. Nesta quarta-feira, o time de Uberlândia cumpriu o favoritismo e bateu o Batavo Mackenzie sem dificuldades.

Em partida disputada no ginásio do Uberlândia Tênis Clube, o Praia Clube fez 3 sets a 0 no adversário. As parciais da vitória foram de 25/22, 25/21 e 25/23.