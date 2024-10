Perto do retorno, Neymar completa um ano sem jogar; relembre lesão e calvário da Seleção

A lesão

Neymar se machucou nos acréscimos do primeiro tempo no jogo diante do Uruguai. Além da ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, o atacante também lesionou regiões do menisco, o que agravou sua situação e estendeu ainda mais o tempo de recuperação.

Cerca de duas semanas depois, Neymar realizou uma cirurgia em Belo Horizonte para a reconstrução do ligamento cruzado. A operação foi realizada pelo médico da Seleção, Dr. Rodrigo Lasmar, que teve o auxílio do Dr. Juan David Peña, diretor médico do Al-Hilal.

"É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte, mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos). Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após 4 meses recuperado. Fé eu tenho, até demais..., mas a força eu entrego nas mãos de Deus para que ele possa renovar as minhas. Obrigado pelas mensagens de apoio e carinho", escreveu Neymar após a lesão constatada contra o Uruguai.