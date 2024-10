Paquetá critica vazamentos e "informações falsas" sobre sua investigação por manipulação na Inglaterra

O atleta foi denunciado pela FA (The Football Association) por suspeita de envolvimento com apostas esportivas em jogos da Premier League entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

A entidade, que gere o futebol na Inglaterra, acusou formalmente Paquetá de receber propositalmente cartões amarelos em quatro partidas do Campeonato Inglês, com o intuito de beneficiar apostadores que teriam ganhos financeiros com as ações do mesmo.