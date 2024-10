Palmeiras vence o Coritiba de virada e sai em vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil sub-20

A equipe da casa igualou o placar cinco minutos depois, com Kaue, de cabeça. O Palmeiras chegou ao gol da vitória aos 42 minutos. Luighi tabelou com Sorriso e não deu chance para o goleiro do Coritiba, e balançou a rede para garantir a vantagem palmeirense.

O Verdão vai em busca do terceiro título da Copa do Brasil sub-20. Em 2019, as Crias da Academia venceram o Cruzeiro na final e levantaram o troféu. Em 2022, derrotaram o Flamengo na decisão, nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal.

Além da Copa do Brasil, o time sub-20 do Palmeiras disputa a reta final do Campeonato Paulista. Depois de empatar por 1 a 1 com o Corinthians no jogo de ida das quartas, no Parque São Jorge, o Alviverde encara o rival no domingo, às 10 horas, no Estádio Bruno José Daniel.