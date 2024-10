No último ano como jogador, Filipe Luís amargou frustração contra o Fluminense

Filipe Luís terá pela frente, nesta quinta-feira, o primeiro clássico como treinador do time principal do Flamengo. Uma vitória contra o Fluminense, no Maracanã, será fundamental para o Rubro-Negro seguir firme no G4 do Brasileirão. Para o treinador, o rival não traz boas lembranças em relação ao seu último ano de carreira como lateral esquerdo.

Em 2023, Filipe Luís teve seu ano de despedida dentro dos gramados e sofreu um duro golpe contra o Fluminense: a perda do título carioca. Naquela decisão, o Flamengo venceu o jogo de ida por 2 a 0, mas sofreu uma inesperada goleada por 4 a 1 na volta, ficando com o vice-campeonato. Foi uma das piores derrotas do ex-lateral com a camisa do Rubro-Negro. Curiosamente, foi a última vitória do Tricolor das Laranjeiras no Fla-Flu.