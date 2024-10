Melhor mandante, Fortaleza perde apenas o oitavo ponto em casa no Brasileirão

O Fortaleza perdeu uma grande chance de se aproximar do Botafogo na briga pela liderança do Brasileirão 2024. O empate contra o time misto do Atlético-MG, nesta quarta-feira, deixou a equipe cearense a quatro pontos do primeiro colocado, com uma partida a mais. Desfa forma, o sonho do título ficou mais difícil. Ainda por cima, o Leão perdeu seu oitavo ponto como mandante na competição nacional.

O Fortaleza tem a melhor campanha em casa do Brasileirão 2024. São 40 pontos conquistados no estádio Castelão, com 12 vitórias e 4 empates. O São Paulo é o segundo melhor mandante no momento, com 35 pontos.