Leonardo Storck derruba principal favorito e vai à semi no Australian Open Junior Series South America

A outra semifinal será jogada entre Carlos Lino, que superou o segundo favorito, Pedro Chabalgoity, por um duplo 6/4, e o brasileiro Pedro Dietrich, que passou pelo equatoriano Lucas Yunez por um duplo 6/2.

Já na chave feminina, as três brasileiras que venceram o Sul-Americano por equipes pelo país vão jogar a semifinal. A gaúcha Pietra Rivoli, finalista do Australian Open Junior Series South America no ano passado, enfrentará Ana Cruz. Rivoli superou a venezuelana Mariangeli Estrella por 6/4 4/0 e retirada por lesão no joelho. Já Cruz venceu a argentina Camila Markus por 6/3 6/0.

A outra semifinal será entre Nauhany Silva, de 14 anos e mais jovem do mundo com ranking profissional na WTA, e a peruana Micaela Moro. Nauhany eliminou a chilena Camila Yañez por 6/2 6/4. Do outro lado, Moro, que perdia o primeiro set por 5/4, passou pela adversária Daniela Gonzales após abandono.

"Comecei bem, confiante, no segundo set comecei a errar um pouco a mais, me apressei um pouco, mas no contexto geral foi muito bom e vamos com tudo pra semifinal", avaliou Nauhany.

As semifinais começam a partir das 10h (de Brasília) desta sexta-feira. Os dois primeiros jogos serão transmitidos pela ESPN 2, enquanto o restante passará no Disney+. As finais acontecerão neste sábado, a partir das 11h, com transmissão da ESPN 3.

Veja a programação completa desta sexta-seira: