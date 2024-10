Ganso lamenta pênalti perdido, mas afirma que Fluminense mereceu a vitória diante do Flamengo

Com um grande segundo tempo, o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 0 no clássico carioca da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quinta-feira, no Maracanã. O meia Paulo Henrique Ganso, que participou ativamente da construção das jogadas dos dois gols, desperdiçou a melhor chance do Flu de abrir o placar no primeiro tempo ao perder um pênalti.

"Eu não poderia ter perdido o pênalti, que nos daria uma vantagem para sair no intervalo a frente no placar. Eu acho que toda a equipe fez um belo segundo tempo e por isso que a gente mereceu a vitória", avaliou o camisa 10 após o fim do jogo.

Após ver o adversário criar mais chances de gol na primeira etapa, o Tricolor voltou melhor após o intervalo e, em menos de 15 minutos, construiu o placar de 2 a 0, que permaneceu até o final.