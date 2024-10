Ex-Corinthians, Fausto Vera se destaca no empate do Atlético-MG com o Fortaleza

O meio-campista Fausto Vera foi um dos destaques do empate do Atlético-MG com o Fortaleza por 1 a 1, nesta quarta-feira, na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo dados do Sofascore, o ex-jogador do Corinthians teve a melhor atuação na partida, com nota de 7,9.

O atleta paraguaio foi o autor do gol do Galo no duelo. Ele aproveitou cruzamento de Palacios e cabeceou livre para deixar o placar empatado.