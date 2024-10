Endrick e Savinho estão entre os 25 finalistas do prêmio Golden Boy

Na Inglaterra, Savinho tem duas assistências em nove jogos. Na última data Fifa, foi titular nas duas partidas da Seleção Brasileira e deu o passe para o primeiro gol na vitória sobre o Chile (2 a 1).

Here we are!!



The 25 finalists for the Golden Boy Absolute Best!



Who will be the next European Golden ????#GoldenBoyAwards#GBFBIndex#FootballBenchmark#Tuttosport pic.twitter.com/angrfih1sw

? Golden Boy (@GoldenBoyAwards) October 17, 2024