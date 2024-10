Emprestado pelo Botafogo, Diego Hernández diz que gostaria de ficar no Club León, do México

O meia atacante Diego Hernández, de 24 anos, deseja permanecer no futebol mexicano. O jogador está emprestado pelo Botafogo ao León, onde o uruguaio vem recebendo oportunidades. Segundo o atleta, seu desejo é de permanecer no país da América Central.

"Sim, sim (gostaria de ficar). Conversei com meu pai, com meu representante, é um lindo país do qual gosto, gosto também do elenco, do clube. A verdade é que sim, gostaria de ficar", afirmou Diego Hernández.