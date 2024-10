Em São Paulo, Paul McCartney recebe camisa da Seleção assinada por Pelé; confira

Cinco anos depois, em 2024, a camisa da Amarelinha, que diz "Paul, mantenha a bola rolando. Eu te amo. Pelé", foi finalmente presenteada a McCartney, que disse que o item era um "tesouro".

(Foto: Divulgação)

Paul McCartney está no Brasil com a The Got Back Tour e volta a se apresentar neste sábado (19), em Florianópolis.