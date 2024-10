Elenco do São Paulo ganha folga após vitória sobre o Vasco da Gama

O elenco do São Paulo ganhou a quinta-feira de folga após a convincente vitória por 3 a 0 sobre o Vasco da Gama, na última quarta, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jogadores e comissão técnica voltarão ao trabalho na manhã desta sexta-feira, às 10h (de Brasília), no CT da Barra Funda, iniciando a preparação para o duelo do dia 26 de outubro, contra o Criciúma, fora de casa.

Até lá, o São Paulo terá dez dias de intervalo para se preparar para o seu novo compromisso. Antes de enfrentar o Vasco, o elenco teve 11 dias de intervalo devido à Data FIFA. Agora, a razão pelo longo intervalo sem jogos é por causa das disputas dos duelos de volta das semifinais da Copa do Brasil e dos confrontos de ida das semifinais da Libertadores.