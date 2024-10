Coritiba x Palmeiras: veja informações e onde assistir à ida das oitavas da Copa do Brasil sub-20

O Alviverde também irá em busca do terceiro título da Copa do Brasil sub-20. As Crias da Academia ganharam a taça em 2019, sobre o Cruzeiro, e em 2022, em cima do Flamengo na grande final.

As oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 serão disputadas em jogos de ida e volta. O próximo encontro ocorrerá a partir das 15h do próximo dia 23 de outubro, no Bruno José Daniel.

Além da Copa do Brasil, o Palmeiras sub-20 ainda disputa nesta temporada a reta final do Paulistão da categoria. Na última semana, o Verdão empatou por 1 a 1 com o Corinthians, em Derby válido pelas quartas de final do Estadual. A volta do clássico está marcada para este domingo, em Santo André, às 10h.

Onde assistir Palmeiras x Coritiba?

O jogo entre Palmeiras e Coritiba não terá transmissão.