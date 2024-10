Brasil x Zâmbia: saiba onde assistir ao duelo pela Copa do Mundo feminina sub-17

O Brasil fará sua estreia na Copa do Mundo feminina sub-17 nesta quinta-feira, contra Zâmbia. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Olímpico Félix Sánchez, em Santo Domingo, na República Dominicana.

Além da Zâmbia, Japão e Polônia também serão adversários da Seleção Brasileira no grupo D. As equipes da mesma chave se enfrentam na primeira fase da competição, com as duas melhores colocadas avançando para as quartas de final.