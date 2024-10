Botafogo x Criciúma: ingressos esgotados para jogo no Maracanã

O primeiro jogo do Botafogo no Maracanã como mandante no Brasileirão 2024 terá amplo apoio dos torcedores. Nesta quinta-feira, o time carioca informou que os ingressos para o jogo contra o Criciúma estão esgotados.

"O Maraca é nosso. Ingressos esgotados para Botafogo x Criciúma, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos batalhar por mais uma vitória", confirmou o Glorioso nas redes sociais.