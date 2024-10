Bia Haddad vence Boulter pela primeira vez e garante vaga nas quartas em Ningbo

Nesta quinta-feira, Beatriz Haddad Maia, número 10 do mundo, estreou com vitória no WTA 500 de Ningbo ao superar a britânica Katie Boulter (35º), pela primeira vez em sua carreira após quatro confrontos. Bia ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-2) e 7/5, em um duelo de 2 horas e 26 minutos.

Com o resultado, Beatriz avançou às quartas de final do torneio. Na próxima fase, a brasileira irá enfrentar a espanhola Paula Badosa (15º), que passou pela chinesa Xiyu Wang (98ª) ao vencer por 2 a 1.

Além disso, a paulista também está próxima de garantir mais uma semana no top 10. Com a vitória, ela subiu momentaneamente para a nona colocação. No entanto, ainda precisa de bons resultados, já que disputa sua posição no ranking com Badosa, as russas Anna Kalinskaya e Daria Kasatkina e a tcheca Barbora Krejcikova.