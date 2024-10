Barcelona usará camisa com patrocínio do Coldplay em jogo contra o Real Madrid

Assim como ocorreu nas últimas temporadas, o Barcelona usará uma camisa especial no próximo clássico contra o Real Madrid, que será no dia 26 de outubro, sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. O clube catalão estampará o logo do álbum "Moon Music", da banda Coldplay, no espaço do patrocínio máster de seu uniforme.

Em 2022, o Barcelona fechou uma parceria com o Spotify, a principal streaming de música do mundo, que atualmente é a patrocinadora máster da equipe espanhola. Desde então, em todos os jogos contra o Real Madrid, a empresa cedeu seu espaço na camisa do Barça para expor logos de grandes cantores, como Karol G, Drake e Rolling Stones.

"Coldplay é uma das bandas mais queridas do mundo no Spotify, e sua conexão histórica com o Barça é profunda. Estamos emocionados em celebrar essa história com fãs de todo o mundo por meio da icônica camisa do Barça. O lançamento de Moon Music é um momento perfeito para celebrar o poder do futebol e a capacidade da música de unir as pessoas", diz Marc Hazan, Vice-Presidente de Parcerias e Marketing do Spotify.