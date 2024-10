América-MG apenas empata com Goiás e desperdiça a chance de entrar no G4 da Série B

Nesta quinta-feira, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG recebeu o Goiás na Arena Independência e perdeu de 3 a 2. Brenner marcou os dois gols do Coelho, enquanto Breno Herculano deixou os tentos do Esmeraldino.

Agora, diante do empate, o América-MG chegou aos 49 pontos e subiu para a sexta colocação. A equipe, porém, se vencesse, somaria 51 unidades e entraria no G4, que permite acesso à elite do futebol brasileiro. O Goiás, por sua vez, ganhou uma posição e foi para o 11º lugar, com 42 pontos conquistados.

Pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG volta aos gramados na próxima quarta-feira (23), quando enfrenta o Operário-PR, às 21h30 (de Brasília), no Germano Kruger. Já o Goiás, na segunda-feira (21), visita a Chapecoense, às 20h, na Arena Condá.