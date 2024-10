Alan Kardec valoriza empate de reservas do Atlético-MG contra o Fortaleza: "Saímos de cabeça erguida"

"Cara, na minha opinião sincera, eu acho que foi um jogo dividido entre as duas partes. Sabíamos que enfrentaríamos uma grande equipe aqui, que tem grandes ambições no campeonato e na parte de cima tabela. No primeiro tempo nós acabamos sofrendo um pouco mais, e na segunda etapa já logo de cara começamos com algumas bolas, tivemos oportunidade logo em seguida de fazer um gol, ficamos com um e depois com dois homens a mais dentro de campo", declarou em entrevista ao Premiere.

"Criamos, finalizamos, lutamos. Sabíamos que seria um jogo difícil, com uma equipe um pouco mexida, mas saímos de cabeça erguida. Acho que faz parte do futebol. Estou muito orgulhoso do que fizemos aqui hoje", completou o camisa 14 do Galo.

Com o resultado, o Atlético-MG não perdeu e nem ganhou posições na tabela de classificação da Série A. O Galo aparece na nona colocação, com 41 pontos conquistados.

O Atlético-MG de Kardec, agora, retorna aos gramados para uma decisão. O Galo visita o Vasco no duelo de volta da Copa do Brasil, neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), em São Januário. O time mineiro saiu vitorioso no jogo de ida, por 2 a 1, e tem a vantagem do empate. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão de quem vai para a final será nos pênaltis.