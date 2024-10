Titular da Seleção, Gerson se destaca na goleada do Brasil sobre o Peru pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira derrotou o Peru, nesta terça-feira, por 4 a 0, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, no Mané Garrincha. Titular pela primeira vez sob o comando de Dorival Júnior, Gerson foi o líder em duelos ganhos e um dos destaques da partida.

Depois de começar no banco no jogo contra o Chile, na última quinta-feira, e entrar apenas no segundo tempo, o meia do Flamengo foi titular diante do Peru, ao lado de Bruno Guimarães, e atuou durante os 90 minutos.

De acordo com dados do Sofascore, Gerson venceu todos os duelos (8/8) e teve 91% de passes certos (48/53). Além disso, realizou três desarmes, deu um passe decisivo e uma finalização no gol. O volante sofreu três faltas e não cometeu nenhuma.