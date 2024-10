São Paulo defende invencibilidade de 12 anos como mandante contra o Vasco

O Morumbis não está disponível para o encontro por conta das apresentações do cantor Bruno Mars no local. O São Paulo, então, espera contar com o apoio da torcida em Campinas para ampliar o retrospecto positivo.

O confronto vai acontecer às 21h45 (de Brasília). Na quinta posição, o Tricolor está com 47 pontos, quatro a menos do que o Flamengo, primeiro time no G4 e que tem uma rodada a cumprir.

Confira o retrospecto:

São Paulo 4 a 2 - Brasileirão 2023