Santos entra na 32ª rodada da Série B com 93,7% de chance de retornar à elite do Brasileirão

O Santos está cada vez mais próximo de voltar para a elite do futebol brasileiro. O Peixe tem 93,7% de chance de garantir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, segundo dados do grupo do Departamento de Matemática da UFMG.

O Alvinegro Praiano lidera a Série B, com 56 pontos, dois a mais que o Novorizontino, que aparece em segundo, e sete a mais que o Vila Nova, primeira equipe fora do G4.

Em 31 partidas, o time do técnico Fábio Carille soma 16 vitórias, oito empates e sete derrotas, além de 46 gols marcados e 25 sofridos. Ou seja, um aproveitamento de 60,2%.