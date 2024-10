Patrocinadora de Corinthians e Palmeiras é autorizada pelo Governo Federal a atuar em solo nacional

A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians e do time feminino do Palmeiras, está liberada para atuar em território nacional. Na noite desta quarta-feira, a empresa de bets apareceu em lista divulgada pelo Ministério da Fazenda, conseguindo assim o aval do Governo Federal.

A ESPORTES GAMING BRASIL LTDA, detentora da marca Esportes da Sorte, passa a figurar na lista como 98ª empresa autorizada após determinação judicial. De acordo com o documento, as companhias listadas ficam liberadas para explorar o mercado de apostas no período de adequação, ou seja, até 31 de dezembro deste ano.

Outra marca do Grupo Esportes da Sorte, a Onabet também foi autorizada pelo Governo Federal a atuar em território nacional após uma determinação judicial.