Messi admite que pode estar fazendo últimos jogos pela Argentina: 'Isso me emociona'

Messi vinha sendo desfalque da Argentina desde a final da Copa América, contra a Colômbia. O craque havia sofrido uma lesão no tornozelo e estava se recuperando no Inter Miami, clube que defende atualmente.

No primeiro compromisso dos argentinos nesta data Fifa, contra a Venezuela, Messi passou em branco, entretanto, na segunda partida, diante da Bolívia, ele brilhou. Dos seis gols marcados pela Argentina, o jogador participou de cinco: ele balançou as redes três vezes e contribuiu com duas assistências.

No total, o ídolo argentino soma 189 partidas vestindo a camisa do país, marcou 112 gols e deu 55 assistências. Ele também conquistou uma Copa do Mundo, duas Copas América e uma Finalissíma, além da medalha de ouro nas Olímpiadas de Pequim-2008.

Com o triunfo, a Argentina segue líder das Eliminatórias Sul-Americanas, com 22 pontos conquistados em 10 jogos. O próximo compromisso de Messi pela seleção será dia 14 de novembro, contra o Paraguai, fora de casa, pelas Eliminatórias.