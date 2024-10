Luis Castro desmente ter recebido proposta do Flamengo: "Totalmente falso"

Livre no mercado desde que foi demitido do Al-Nassr, da Arábia Saudita, há aproximadamente um mês, o treinador Luis Castro desmentiu ter recebido uma proposta do Flamengo. O português teve seu nome ligado ao clube carioca após o técnico Tite ter sido demitido do Rubro-Negro.

"É totalmente falso. Não sei como podem falar de dinheiro, seja muito ou pouco, se ninguém do Flamengo nunca conversou comigo", disse ao jornal Marca.

Em 2023, Luis Castro era treinador do Botafogo, rival do Flamengo, mas, após receber uma proposta do Al-Nassr em julho, sob influência de Cristiano Ronaldo, o comandante não titubeou e foi para a Arábia Saudita. Inclusive, após a demissão do técnico, o camisa 7 de Portugal comentou nas redes sociais: "Obrigado por tudo, mister"