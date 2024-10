Léo Ortiz é observado pela Juventus para vaga de Bremer

Em boa fase no Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz chama a atenção no futebol europeu. A Juventus, da Itália, observa o desempenho do defensor pensando em uma futura negociação. A notícia foi divulgada inicialmente pela Agência RTI Esporte.

A ideia do time italiano é contratar um reforço para a vaga do Bremer. Recentemente, o brasileiro sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e passou por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado. Assim, provavelmente irá perder o resto da temporada 2024/25.