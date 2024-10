Igor Jesus brilha em primeira convocação e ajuda Seleção Brasileira a se reerguer nas Eliminatórias

Após grandes atuações e gols decisivos pelo Botafogo, o atacante Igor Jesus foi convocado pela Seleção Brasileira pela primeira vez nesta Data Fifa. O jogador, de apenas 23 anos, encerrou as últimas duas rodadas da competição com um gol e uma assistência, abrindo margem para ser chamado novamente pelo técnico Dorival Júnior.

Em seu primeiro jogo defendendo o Brasil, Igor Jesus foi alçado diretamente ao posto de titular, contra o Chile. O atacante fez uma boa partida, marcando o gol de empate da Seleção, que posteriormente venceria a partida por 2 a 1.

Diante do Peru nesta terça-feira, Igor Jesus novamente teve boa atuação. O atleta deu a assistência para o quarto gol do Brasil, marcado por Luiz Henrique, seu companheiro de equipe no Botafogo.