Estreia oficial de Lionel Messi no futebol acontecia há 20 anos

Um dos maiores futebolistas de todos os tempos, Lionel Messi estreava oficialmente há 20 anos atrás. No dia 16 de outubro de 2004, o craque argentino entrou no segundo tempo substituindo o luso-brasileiro Deco no Barcelona, em um clássico contra o Espanyol, por La Liga.

Naquela partida, o Barcelona estava repleto de lesões e teve que usar cinco jogadores da equipe B no banco de reservas, entre eles, Lionel Messi usando a camisa 30. O Barça venceu o duelo no Estádio Olímpico Lluís Companys por 1 a 0, com um gol de Deco.