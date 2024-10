Em alta no Corinthians, Yuri Alberto se diz "confiante e motivado" para jogo contra o Athletico-PR

"Claro que no jogo passado poderíamos ter saído com uma grande vitória. A torcida fez o papel dela junto com a gente dentro do campo. Creio que amanhã eles (torcedores) estarão em peso nos ajudando e motivando. O grupo está muito motivado para fazer uma grande partida e sair vitorioso", complementou o jogador.

Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na temporada, com 20 gols em 48 jogos (40 como titular). O camisa 9 também lidera a estatística no Campeonato Brasileiro, com sete tentos em 22 partidas (18 como titular).

O jogo contra o Athletico-PR será nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians se encontra na 18ª posição do Brasileiro, com 29 pontos, enquanto o Athletico-PR está em 15º, com 31.