Destaque no sub-20, Luighi não entrou mais em campo pelo profissional do Palmeiras desde o 1° gol

O atacante Luighi é uma das joias da base do Palmeiras. Com destaque no time sub-20, o atleta ganhou chances no time principal, comandado pelo técnico Abel Ferreira, e até fez seu primeiro gol entre os profissionais, no empate por 1 a 1 contra o Flamengo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este, contudo, foi o último jogo de Luighi na equipe principal.

Nessa oportunidade, ele entrou aos 32 minutos do segundo tempo, na vaga de Lázaro. Depois disso, ele foi relacionado para mais quatro jogos, mas não saiu do banco de reservas. A última partida que ele esteve à disposição de Abel Ferreira foi há mais de um mês, no dia 1° de setembro, na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR.

Sem estar integrado de forma oficial ao time profissional, Luighi segue cumprindo os compromissos pelo time sub-20 e tem tido bom desempenho. Nos últimos quatro jogos da equipe comandada por Lucas Andrade, Luighi, que veste a 11 na base, marcou três gols e deu uma assistências nos últimos quatro jogos, além de ter faturado o título do Campeonato Brasileiro da categoria.