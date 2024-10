De Paul enaltece tempo restante de Messi e o compara a Michael Jordan

Aos 37 anos e admitindo que pode estar em suas últimas aparições por sua seleção nacional, Messi não deu um prazo para a aposentadoria da Albiceleste. De Paul acredita que os questionamentos sobre o futuro do camisa 10 são normais e espera aproveitar até o último dia com o companheiro.

"É normal que se repita a pergunta sobre seu futuro, mas nem ele sabe. O importante é que disfrute de cada dia. [...] Estou aproveitando e no dia em que ele não estiver mais aqui não quero ter guardado nada. Espero que até quando ele quiser", completou o meio-campista.

Na liderança das Eliminatórias, com 22 pontos, a Argentina volta a campo em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026 no dia 14 de novembro, às 20h30 (de Brasília), contra o Paraguai, fora de casa.