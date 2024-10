Corinthians x Athletico-PR: veja onde assistir ao jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Corinthians se encontra na 18ª posição do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos. A equipe busca recuperação na luta contra a zona de rebaixamento depois da sequência de derrota por 3 a 1 para o São Paulo e empate com "sabor amargo" por 2 a 2 diante do Internacional.

Já o Athletico-PR não sabe o que é vencer na liga nacional há nove jogos, com seis derrotas e três empates. O time hoje comandado por Lucho González está na 15ª posição do Brasileiro, com 31 pontos, dois a mais em relação ao Corinthians. O que joga a favor da equipe paranaense é o fato de ter dois jogos a menos em relação aos concorrentes na luta contra o Z4.