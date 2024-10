Corinthians recua, reduz valor de ingressos e cancela desconto de 50% a conselheiros

O Corinthians voltou atrás da decisão de aumentar o valor dos ingressos para o jogo contra o Flamengo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Em nota oficial, o clube afirmou que o preço das entradas terá o mesmo padrão dos confrontos válidos pelo Campeonato Brasileiro. O Timão também informou o cancelamento do desconto de 50% para conselheiros e assessores da diretoria, como trouxe mais cedo a Gazeta Esportiva.

"O retorno ao modelo original significa que isso engloba a política de descontos do valor de face dos ingressos para Fiel Torcedor, Conselho e demais públicos", escreveu o Corinthians em nota. Na tarde desta quarta-feira, a Gazeta Esportiva noticiou que conselheiros e assessores da diretoria teriam 50% de desconto na aquisição dos ingressos para a partida. Com a retomada do padrão, a dedução passa a ser de 30%.

Valores dos ingressos para o jogo contra o Internacional, pelo Brasileiro (Foto: Divulgação/Corinthians)