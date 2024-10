Corinthians eleva valores de ingressos contra o Flamengo, mas concede desconto de 50% a conselheiros

Essa decisão da diretoria acontece uma semana após as Comissões de Justiça e Marketing do Corinthians apontarem um possível desvio de ingressos do Fiel Torcedor para associados do clube em reunião realizada no Conselho. Além disso, o presidente Augusto Melo está sob risco de impeachment, tendo apresentado no final de setembro sua defesa ao Conselho de Ética.

A Arquibancada 85, chapa ligada ao clube e à torcida, se manifestou fortemente contra o aumento do preço dos ingressos para o jogo contra o Flamengo.

Veja a nota completa:

O ano de 2024 tem sido um inferno pro torcedor corinthiano.

Não passou de fase no Paulista, está na zona de rebaixamento o campeonato brasileiro todo. Contratações ridículas como Pedro Raul e outras aumentando a dívida herdada. Dirigentes se acusando, manchando o nome do Corinthians. Patrocinadores duvidosos e negócios não explicados.

Apesar de tudo isso, a Fiel fez sua parte, lotou o estádio o ano todo e apoiou o time incondicionalmente.