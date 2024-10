Convocado pela primeira vez, Abner foi destaque do Brasil nesta Data Fifa

A Seleção Brasileira saiu com duas vitórias desta Data Fifa, contra Chile e Peru. Se na primeira partida o desempenho do Brasil foi abaixo do esperado e a virada contra os chilenos saiu apenas no final, o segundo confronto foi mais positivo com a goleada de 4 a 0 para cima dos peruanos. No entanto, em ambos os jogos, o lateral-esquerdo Abner foi uma das boas surpresas da equipe.

Convocado pela primeira vez para a Seleção, Abner foi titular nos dois jogos pelas Eliminatórias. Com a lesão e o corte de Guilherme Arana, o lateral do Lyon conquistou a confiança de Dorival Júnior e não permitiu que Alex Telles tomasse sua posição. Dentre os atletas do Brasil presentes nas duas partidas, Abner foi o líder da equipe em desarmes, com oito, e em duelos vencidos, com 13.

Além disso, foi o terceiro jogador que mais recuperou bolas (9), acertou 89% dos passes que tentou e não errou bolas longas. Os dados são do Sofascore.