Com dúvidas, Fluminense fecha preparação para enfrentar o Flamengo no clássico; veja time provável

O Fluminense está preparado para o clássico contra o Flamengo. O elenco tricolor fechou a preparação para o clássico carioca, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã.

No CT Carlos Castilho, o técnico Mano Menezes comandou um último treinamento e ajustou os detalhes finais para o confronto. O treinador, porém, tem dúvidas e também desfalques para escalar o time titular do Fluminense.

Thiago Silva e Jhon Arias são dúvidas no Tricolor carioca. O zagueiro ainda está se recuperando de uma lesão no tornozelo, enquanto o atacante estava a serviço da Colômbia até a última terça-feira, quando atuou por 80 minutos na vitória sobre o Chile. O colombiano ainda será avaliado e pode pintar entre os titulares ou iniciar no banco de reservas.