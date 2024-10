Com dois expulsos, Fortaleza empata contra o Atlético-MG e perde chance de ser vice-líder do Brasileiro

Do outro lado, o Fortaleza só volta a entrar em campo no próximo sábado (26), quando enfrenta o Palmeiras em compromisso válido pela 31ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 16h30, no Allianz Parque.

O jogo

A primeira oportunidade da partida surgiu aos 13 minutos. Igor Gomes cruzou para dentro da área e Fausto Vera tentou chutar de voleio, mas furou. A bola passou e sobrou na entrada da área com Saravia, que chegou batendo de primeira e acertou o travessão, assustando o goleiro João Ricardo.

Contudo, foi o Fortaleza quem abriu o placar no Castelão. Paulo Vitor errou na saída e o ataque do Fortaleza recuperou. Marinho ficou com ela, cortou a marcação e finalizou no ângulo. O goleiro Everson até chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol: 1 a 0 para o Leão do Pici.

Aos 20 minutos, porém, o Atlético-MG deixou tudo igual. Palacios foi lançado em velocidade, saiu cara a cara com o goleiro João Ricardo a anotou o gol. No entanto, o atacante estava bem à frente e o impedimento foi rapidamente assinalado.

Com 31 minutos no relógio, o Fortaleza quase fez o segundo gol. Moisés arrancou em velocidade, tirou a marcação e chutou forte da entrada da grande área, mas mandou pela linha de fundo.