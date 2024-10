Com aumento no preço, Corinthians divulga venda de ingressos para jogo contra o Flamengo

Nos setores Leste Superior Central e Leste Superior Lateral, houve um aumento de cerca de R$ 110 no preço base dos ingressos. Para sócios, o aumento foi de quase R$ 30. Já na Leste Inferior Central e Lateral, os valores subiram ainda mais: cerca de R$ 200 a R$ 250 a mais no preço base das entradas.

No setor Sul, que receberá também a torcida do Flamengo, a diretoria do Corinthians optou por subir o preço em R$ 100 em comparação a outras partidas, fazendo com que os flamenguistas tenham que pagar R$ 300 para assistir ao jogo.

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. No primeiro jogo, realizado no Maracanã, o Mengão venceu por 1 a 0, com gol do lateral esquerdo Alex Sandro.

Como funcionará a venda de ingressos e escalas de prioridade

A venda de ingressos para o duelo entre Corinthians e Flamengo acontecerá na plataforma do Fiel Torcedor e seguirá algumas escalas de prioridade. A partir desta quarta-feira, às 15h, não pagantes e PCDs poderão garantir suas entradas.

Depois, na quinta-feira, às 11h, membros do plano Minha Cadeira, que possuem lugares cativos na Neo Química Arena, poderão confirmar seus ingressos. Às 13h, será a vez dos torcedores com mais de 80 pontos poderem garantir suas entradas.