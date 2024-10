COB sugere valor recorde para confederações no primeiro ano do novo ciclo olímpico

Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 terminaram há pouco mais de dois meses, mas o COB (Comitê Olímpico do Brasil) já pensa no próximo ciclo olímpico. Visando Los Angeles-2028, a entidade sugeriu um valor recorde para as confederações a partir do ano que vem: R$ 265 milhões. O orçamento de 2025 ainda passará por aprovação do Conselho de Administração de Assembleia do COB, em dezembro.

Caso aprovada, a quantia representaria um recorde desde a criação da Lei das Loterias (antiga Lei Agnelo/Piva), em 2001. Além disso, o valor seria um aumento de 17,8% em relação ao ano passado. Os recursos são oriundos das apostas nas Loterias Caixa, patrocinadora máster do COB.

Para chegar ao valor recorde de R$ 265 milhões, o COB levou em consideração 13 critérios, sendo 11 esportivos e dois relacionados à gestão. Por conta da Lei 13.756/18, o COB tem direito a cerca de 1,7% do resultado da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e da loteria federal.