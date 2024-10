Carille defende Giuliano após polêmica com Miguelito e pede paciência com joia: "Processo de crescimento"

"O Giuliano é um cara que ajuda os jovens demais. Teve uma reunião dele com um menino do sub-15, que é uma promessa. Foi tão bonito o que ele falou para o menino...É uma opinião do Giuliano, a gente tem que respeitar. Quando o Miguelito está ali, eu vejo o Giuliano encostar e falar", completou.

Carille ainda prometeu dar mais chances para Miguelito, mas pediu paciência. O meia de 20 anos é tratado como uma das grandes joias das categorias de base do Peixe, porém pouco atua no time de cima.

"O Miguelito daqui pouco vai ter oportunidades. Não vejo nada de mal na fala do Giuliano. É um talento que temos acompanhado, com altos e baixos. Assisti jogos que ele fez. Está em um processo de crescimento, assim como Chermont, Jair e Souza", analisou.

"É ter paciência, tratar com uma joia, com muito carinho para usar no melhor momento. O Giuliano é um cara inteligente, que pela experiência ocupa espaço e chega bem dentro da área. Hoje nossos jogo ficou abaixo, ele participou mais na armação, para ajudar na construção, mas o ritmo dele não foi muito diante do que é sempre", finalizou o técnico.

O boliviano tem apenas quatro jogos no profissional em 2024, todas saindo do banco. Ele se destacou na última data Fifa ao marcar um golaço na vitória da Bolívia sobre a Colômbia, por 1 a 0, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.