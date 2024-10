Botafogo adquire ingressos e anuncia abertura da venda para jogo contra o Peñarol no Uruguai

O Botafogo anunciou, nesta quarta-feira, que adquiriu os ingressos para o jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Peñarol, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai. A venda das entradas terá início nessa quinta-feira.

Às 10h (de Brasília), começa para Glorioso, Glorioso OFF Rio e Glorioso OFF Brasil, depois para Plano Alvinegro e demais planos OFF Rio, às 15h, Plano Reto, às 10h, e Plano Branco e Plano Cria +, às 12h. Na sexta-feira, às 14h, o público geral pode garantir um lugar para o embate.

É válido destacar que o valor de R$250 foi definido pelo Peñarol e não haverá meia-entrada. A venda acontecerá no site botafogo.com.br/ingresso e será restrita a um ingresso por CPF. Por fim, o acesso ao local deve ser feito por meio de QR Code do aplicativo INGRESSE.